Вероятно, всем приходилось сталкиваться с ситуацией, когда вы не успеваете выпить молоко, и оно портится. Но выливать его в унитаз не стоит, ведь такое молоко может стать прекрасным удобрением и на огороде, и для ваших комнатных растений.

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Как приготовить удобрение из кислого молока

Если вы хотите немного подпитать свои комнатные растения накануне лета, тогда вам точно понадобится кислое молоко и еще несколько ингредиентов, что почти наверняка есть у вас дома.

В частности, для удобрения нужно взять:

1 литр кислого молока;

5 капель йода;

1 чайная ложка нашатырного спирта.

Поэтому для того, чтобы сделать удобрение, вам нужно взять также обычное ведро с водой. В него вы можете вылить также йод, нашатырный спирт и испорченное молоко. После этого раствор нужно очень тщательно перемешать.



Испорченное молоко может быть удобрением / Фото Pexels

Смесь подходит и для того, чтобы поливать ею растения, но также ее можно использовать и для опрыскивания. Такая подпитка ваших комнатных растений будет способствовать их усиленному цветению, поэтому весной будет как никогда полезна.

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А если вы ищете другие варианты подпитки своих растений, вы также можете использовать обычный чай, который также является популярным удобрением. Впрочем, здесь нужно действовать осторожно и не использовать ни одно удобрение слишком часто.

Также убедитесь, что все ваши растворы не слишком горячие или холодные, а вместо этого имеют комнатную температуру.