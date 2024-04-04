Не кладіть її в ящик холодильника: як насправді треба зберігати моркву

У холодильнику є спеціальні ящики для овочів та фруктів, тож ми звикли саме туди ставити моркву. Однак навіть в холодильнику вона може запліснявіти. Насправді ж є набагато кращий спосіб зберігання овочів.

Якщо ви помічаєте, що ваша морква швидко псується, то це все через те, що ви її неправильно зберігаєте. Здається, що це цілком нормально зберігати моркву в нижній шухляді холодильника, але це може спричинити її швидке висихання та навіть псування, бо морква є чутливою до холоду.

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Як правильно зберігати моркву

Експертка з садівництва Крістін Марр каже, що морква хоче збалансованого рівня вологи й температури, щоб бути свіжою, а от пластиковий ящик в холодильнику не є зовсім правильним місцем для зберігання цього овоча.

Сухе повітря в холодильнику призводить до того, що морква втрачає вологу, тому після того, як ви її дістанете, вона може й не бути хрумкою.

Щоб морква якомога довше залишалася свіжою тижнями чи навіть місяцями, варто скористатися кількома методами зберігання, які здатні утримувати вологу.



Поради щодо правильного зберігання моркви / Фото Pexels

Зберігання в банці

Помийте та наріжте моркву на шматки, видаливши зелену верхівку. Це бадилля буде вбирати вологу, тому морква швидше почне псуватися. Вкиньте порізану моркву у банку та залийте холодною водою. Закрийте кришкою та поставте у холодильник. Міняйте свіжу воду кожні кілька днів. Цей метод дозволить зберігатися моркві на два тижні довше.

Зберігання в поліетиленовому пакеті

Немиту цілу моркву поставте у поліетиленовий пакет та щільно його закрийте. Рекомендовано зберігати моркву в такий спосіб в найхолоднішій частині холодильника. За словами експертки, морква здатна протриматися в пакетах свіжою кілька місяців. Також поруч можете поставити сухий паперовий рушник, щоб він вбирав зайву вологу від моркви, якщо вона буде.