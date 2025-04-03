Когда надо белить деревья перед Пасхой: названо лучшее время

Традиционно перед Пасхой хозяйки стараются завершить садовые и домашние дела, чтобы на большой христианский праздник все уже было сделано. Большинство людей белят деревья в саду не только с практической точки зрения, а чтобы освежить вид растений.

Побеленные стволы деревьев дают визуальное ощущение порядка, поэтому перед Пасхой хозяйки стараются привести в порядок весь двор, пишет 24 Канал.

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Когда белить деревья перед Пасхой

В Страстную неделю не разрешается выполнять тяжелые работы, возиться на огороде, затевать ремонты и другие долговременные дела, впрочем белить деревья – можно. Белить стволы деревьев можно во вторник, Чистый четверг и даже Пасхальную субботу.

Впрочем, перед самой Пасхой на хозяек ждет много разных дел – последние уборки в доме, мытье окон, тюли, стирка и другие домашние работы, поэтому на побелку деревьев может не хватить времени и сил.



Белить деревья надо в солнечную погоду / Фото Getty Images

Светлый праздник Воскресения Христова в этом году отмечается 20 апреля, поэтому к этому празднику можно выбрать любой удобный для вас день для побелки, кроме воскресенья.

Важный момент! Белить деревья рекомендуется в сухую и солнечную погоду, чтобы дождь не смог смыть известь. Ближайшие несколько дней предполагается похолодание и даже незначительные осадки снега, поэтому побелку лучше перенести до момента, пока не стабилизируется теплая погода. При минусовой температуре состав замерзнет и не высохнет, поэтому это снизит его эффективность.

В последнее время все больше ведутся разговоры о том, что побелка деревьев – неэффективное дело, которое отнимает усилия и не дает никаких результатов. По словам специалистов, известь имеет агрессивное действие на дерево, поэтому при большой концентрации может нанести ожоги и повредить кору. Поэтому выбирать между тем, белить деревья или нет – ваш личный выбор.