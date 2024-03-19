Ни один вредитель не пройдет: обязательно ли белить деревья весной

Днем ствол дерева нагревается, снег, который есть на нем, тает, попадая в трещины и складки, а ночью вода замерзает, разрывая кору.
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Чаще всего это происходит во второй половине февраля или в начале марта. Однако в регионах с нестабильной зимней температурой может произойти и раньше, в частности в начале зимы.
Почему весной надо белить деревья
Весенняя побелка нужна для того, чтобы защитить стволы деревьев и ветви от солнечных лучей, ведь на них еще нет листьев. Поэтому растению может быть сложно защищаться от ультрафиолета.
Еще одной причиной является то, что весной наружу начинают вылезать насекомые и вредители, которые поедают кору дерева. Побелка же помогает – на ее фоне легко заметить вредителей, поэтому птицам будет проще их склевать и спасти дерево.
Чем белить плодовые деревья
Существуют 3 безопасных варианта побелки деревьев – раствор с известью, водно-дисперсионная или водоэмульсионная краска. Раствор обязательно должен состоять из:
- белого пигмента, чтобы защитить кору от солнца;
- клейкой основы, чтобы закрепить пигмент на коре дерева;
- фунгицида, чтобы уничтожить инфекцию в трещинах.
Самый простой и достаточно эффективный способ – это известковый или меловой раствор. Его можно приготовить по нескольким рецептам:
- 10 литров воды, 3 килограмма гашеной извести или мела, 500 граммов медного купороса, 100 граммов казеинового клея перемешать и перед побелкой настоять 5 – 7 часов;
- 10 литров воды, 2 килограмма гашеной извести, 1 килограмм жирной глины, 1 лопата навоза, 250 граммов медного купороса перемешать и настоять 2 – 3 часа;
- 2 литра воды, 300 граммов извести, 2 столовые ложки медного купороса, 200 граммов канцелярского клея, 200 граммов глины и 25 граммов карбофоса;
- 2 литра воды, 400 граммов медного купороса, 100 граммов казеинового клея, 2 килограмма гашеной извести перемешать, а затем растворить в 8 литрах воды.
Побеленные деревья лучше растут / Фото Unsplash
Когда лучше начинать белить деревья
Весеннюю побелку делают в феврале или в начале марта. Тогда стволы деревьев могут нагреваться днем до 11 градусов тепла, а это провоцирует слишком раннее начало сокодвижения.
В свою очередь, ночные температуры в конце зимы и в начале весны могут опускаться до 10 градусов мороза, что приводит к замерзанию сока, разрыву тканей и образованию морозобоин.
Белая краска на стволах и скелетных ветвях отталкивает солнечные лучи, защищает кору от перегрева и не позволяет деревьям не вовремя проснуться.