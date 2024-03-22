Обильному урожаю будут завидовать все: что делать с виноградом весной для лучшего результата

За виноградом надо начать ухаживать, как только сойдет снег. Чтобы иметь щедрый урожай, надо провести ряд работ.

Расширять виноградник лучше уже в мае. Именно тогда можно высаживать новые или заранее заготовленные самостоятельно саженцы.

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Ведь для этого важным условием является температура почвы, которая должна быть не ниже 10 градусов тепла. Виноград требует к себе особого ухода и внимания, поэтому если делать все правильно, тогда и урожай будет обильным.

Обработка винограда от болезней и вредителей

Уже в начале весны, виноградную лозу нужно обработать от болезней и вредителей.

Первая обработка 3% медным купоросом проводится во время подвязывания лозы. Она убережет виноград от вредителей.

Вторая обработка готовыми растворами проводится тогда, когда образуются почки. Она защитит лозу от различных болезней.

Третья обработка препаратами типа "Алиот" или "Фитоверм" проводится на фазе 3 – 5 листа. Такая обработка защитит растение от виноградного клеща.

Также не лишним будет побелить лозу. Она поможет защитить ствол от солнечных лучей, ведь на винограде еще нет листьев. Поэтому ему может быть сложно защищаться от ультрафиолета. Как правильно проводить весеннюю побелку, читайте по ссылке.



За виноградом надо ухаживать / Фото Unsplash

Весенняя подкормка

Для щедрого урожая, виноград необходимо подпитывать. Первую подкормку проводят, когда почки начинают только набухать. Для этого прекрасно подойдет минерально-азотный комплекс, который содержит в себе:

суперфосфат,

калий,

мочевину

Раствор нужно готовить в пропорции 60 граммов на 50 литров воды. Также подкормить виноград можно 5% раствор птичьего помета.

Вторую подкормку следует провести в начале периода цветения. Удобрение должно содержать суперфосфат и сернокислый калий. Для этого необходимо смешать 50 граммов карбида и 60 граммов суперфосфата. Их разводят в 10 литрах воды.