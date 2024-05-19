Многие люди считают, что перед варкой не нужно промывать гречку, ведь этот процесс является необязательным. Но такое мнение ошибочно.

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Нужно ли мыть гречку перед варкой?

Короткий ответ – да. Прежде всего делать это нужно из-за того, что в вашей крупе может попадаться много разного мусора и мелких камней, и лучше свить его до того, как гречка окажется у вас на тарелке. А еще одна важная причина – если вы не помоете крупу, это может полностью изменить вкус вашего блюда.

Не забывайте и о том, что в гречке содержится фитиновая кислота – а она не усваивается человеческим организмом. Поэтому если вы не промоете кашу, она потеряет определенную долю своих полезных свойств. Фитиновая кислота препятствует всасыванию большой доли микроэлементов, которые есть в гречке, и которые нужны организму человека.



Гречку нужно мыть перед приготовлением / Фото Pexels

Избавиться от фитиновой кислоты из гречки на самом деле невероятно просто – вам нужно только промыть ее перед варкой, поэтому проводить эту процедуру обязательно.

Тогда возникает еще один вопрос – как правильно мыть гречку? Делайте это под холодной водой, пока вода не станет полностью прозрачной.

Впрочем, замачивать кашу перед тем, как вы будете ее готовить, не нужно. Для того, чтобы вкус блюда раскрылся полностью, эксперты и повара советуют только поджарить ее на сковородке перед приготовлением.

Если вы правильно выполните все шаги, в результате получите очень вкусную и рассыпчатую кашу с нежным и немного ореховым вкусом.