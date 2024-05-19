Багато людей вважають, що перед варінням не потрібно промивати гречку, адже цей процес є необов'язковим. Та така думка помилкова.

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Чи потрібно мити гречку перед варінням?

Коротка відповідь – так. Насамперед робити це потрібно через те, що у вашій крупі може траплятися багато різного сміття та дрібного каміння, і краще звити його до того, як гречка опиниться у вас на тарілці. А ще одна важлива причина – якщо ви не помиєте крупу, це може повністю змінити смак вашої страви.

Не забувайте й про те, що у гречці міститься фітинова кислота – а вона не засвоюється людським організмом. Тож якщо ви не промиєте кашу, вона втратить певну частку своїх корисних властивостей. Фітинова кислота перешкоджає всмоктуванню великої частки мікроелементів, які є у гречці, і які потрібні організму людини.



Гречку потрібно мити перед приготуванням / Фото Pexels

Позбутися фітинової кислоти із гречки насправді неймовірно просто – вам потрібно лише промити її перед варінням, тож проводити цю процедуру обов'язково.

Тоді постає ще одне запитання – як правильно мити гречку? Робіть це під холодною водою, аж доки вода не стане повністю прозорою.

Втім, замочувати кашу перед тим, як ви будете її готувати, не потрібно. Для того, щоб смак страви розкрився повністю, експерти та кухарі радять тільки підсмажити її на сковорідці перед приготуванням.

Якщо ви правильно виконаєте усі кроки, в результаті отримаєте дуже смачну та розсипчасту кашу з ніжним і трохи горіховим смаком.