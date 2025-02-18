Надо ли мыть орехи перед употреблением: вы совершали ошибку

На орехах сохраняется много разнообразной грязи. Просто представьте себе, где они могли лежать и кто только не трогал их руками. Почему-то большинство из нас даже не задумываются над мытьем орехов, впрочем если вы хотя бы раз их помоете, то будете поражены от полученного цвета воды.

Орехи могут содержать следы почвы, пыли и других загрязнений, которые остаются на их поверхности, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец.

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С помощью мытья удастся избавиться от этого и сделать продукт безопасным для употребления. Большинство упакованных орехов, которые мы покупаем в супермаркете – проходят обработку, однако на их поверхности все равно существует риск наличия патогенных микроорганизмов.

Мытье орехов снижает вероятность пищевых инфекций и предотвращает остатки масла или консервантов, которые могут влиять на вкус. Промывка от всего избавляет и улучшает их натуральный вкус.

Как правильно мыть орехи

Блогер в своем видеоролике показала, что содержимое орехов нужно пересыпать в ситечко, промыть под проточной теплой водой, слить воду в емкость и высушить их.

Вообще рекомендуют не просто мыть орехи, а еще и замочить их хотя бы на один час. Тогда они будут не только чистые, а еще и полезны,

– отметила Диана Гологовец.

Как правильно мыть орехи: смотрите видео

Чтобы орехи не были слишком влажными после мытья или замачивания, выложите их на широкую тарелку с бумажным полотенцем для впитывания влаги, а сверху накройте еще одной салфеткой и хорошо промокните. Оставьте на 30 минут и тогда можете употреблять.

Важно мыть только то количество орехов, которые вы сможете съесть, иначе полностью перемытые орехи со временем начнут плесневеть. Хранить орехи нужно в герметичном контейнере и в темном и прохладном месте. Это поможет сохранить их свежесть и вкус длительное время.