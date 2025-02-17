Полезность сока очень сильно зависит от того, как он изготовлен: сок холодного отжима будет замечательным для вашего организма, а вот такие, что полны красителей, консервантов и добавленного сахара не принесут много пользы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
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Что искать в полезном соке?
Для того, чтобы выбрать в магазине лучший сок, нужно обратить внимание всего на несколько критериев:
- выбирайте 100% сок, чтобы избежать скрытых сахаров;
- для овощных соков ищите такие, содержащие меньше натрия – 250 миллиграммов или меньше на порцию;
- всегда выбирайте соки с мякотью – это добавит в них клетчатку;
- чем ярче цвет, тем больше питательных веществ он содержит;
- избегайте соков с красителями и консервантами;
- если это возможно, выбирайте свежевыжатые соки – в них больше питательных веществ.
А теперь, когда вы знаете, как найти по-настоящему здоровый сок на полке в магазине, стоит разобраться с тем, на каких из них стоит остановить внимание.
Томатный сок
В этом соке содержится ликопин – антиоксидант, что может уменьшать воспаление в организме. Кроме того, там также есть и витамин С, который поддерживает правильную работу иммунной системы. Найдете в соке вы и немало калия и витамина В6.
Но томатный сок может стать и источником нежелательных ингредиентов, поэтому во время покупки нужно проверить сок не только на содержание добавленных сахаров, но и на содержание натрия.
Сок чрезвычайно полезен / Фото Pexels
Ананасовый сок ананасовый сок
Его любят и дети, и взрослые из-за естественного островато-сладкого вкуса. А также ананасовый сок содержит фермент, называется бромелайн – он поддерживает пищеварение, имеет противовоспалительные свойства и может укрепить здоровье сердца.
В этом популярном соке можно найти и немало витамина С, магния и калия – они дополнительно способствуют работе иммунитета.
Вишневый сок
Вишневый сок – это еще один фруктовый фаворит, ведь он может принести немало пользы вашему здоровью. В его составе вы найдете антиоксиданты, что уменьшают воспаление в организме и даже могут способствовать здоровью мозга. Кроме того, полезен такой сок и для улучшения качества сна: в нем содержатся триптофан и мелатонин.
Морковно-имбирный сок
Когда говорится о комбинированных соках, морковь и имбирь – это продукты, которые трудно превзойти по общим преимуществами для здоровья и крепким вкусом. Такой сок будет богат бета-каротином, лютеин и зеаксантин, поэтому может поддерживать иммунную функцию, зрение и пищеварение.
Гранатовый сок
Гранатовый сок – это не только полезный, но и очень вкусный выбор. Он содержит много полифенолов, и поэтому его связывают со здоровьем сердца и уменьшения м воспаления. Кроме того, гранатовый сок может быть дешевле, чем целый фрукт – и поэтому является отличной доступной альтернативой гранатам.