Полезность сока очень сильно зависит от того, как он изготовлен: сок холодного отжима будет замечательным для вашего организма, а вот такие, что полны красителей, консервантов и добавленного сахара не принесут много пользы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Что искать в полезном соке?

Для того, чтобы выбрать в магазине лучший сок, нужно обратить внимание всего на несколько критериев:

выбирайте 100% сок, чтобы избежать скрытых сахаров;

для овощных соков ищите такие, содержащие меньше натрия – 250 миллиграммов или меньше на порцию;

всегда выбирайте соки с мякотью – это добавит в них клетчатку;

чем ярче цвет, тем больше питательных веществ он содержит;

избегайте соков с красителями и консервантами;

если это возможно, выбирайте свежевыжатые соки – в них больше питательных веществ.

А теперь, когда вы знаете, как найти по-настоящему здоровый сок на полке в магазине, стоит разобраться с тем, на каких из них стоит остановить внимание.

Томатный сок

В этом соке содержится ликопин – антиоксидант, что может уменьшать воспаление в организме. Кроме того, там также есть и витамин С, который поддерживает правильную работу иммунной системы. Найдете в соке вы и немало калия и витамина В6.

Но томатный сок может стать и источником нежелательных ингредиентов, поэтому во время покупки нужно проверить сок не только на содержание добавленных сахаров, но и на содержание натрия.



Сок чрезвычайно полезен / Фото Pexels

Ананасовый сок ананасовый сок

Его любят и дети, и взрослые из-за естественного островато-сладкого вкуса. А также ананасовый сок содержит фермент, называется бромелайн – он поддерживает пищеварение, имеет противовоспалительные свойства и может укрепить здоровье сердца.

В этом популярном соке можно найти и немало витамина С, магния и калия – они дополнительно способствуют работе иммунитета.

Вишневый сок

Вишневый сок – это еще один фруктовый фаворит, ведь он может принести немало пользы вашему здоровью. В его составе вы найдете антиоксиданты, что уменьшают воспаление в организме и даже могут способствовать здоровью мозга. Кроме того, полезен такой сок и для улучшения качества сна: в нем содержатся триптофан и мелатонин.

Морковно-имбирный сок

Когда говорится о комбинированных соках, морковь и имбирь – это продукты, которые трудно превзойти по общим преимуществами для здоровья и крепким вкусом. Такой сок будет богат бета-каротином, лютеин и зеаксантин, поэтому может поддерживать иммунную функцию, зрение и пищеварение.

Гранатовый сок

Гранатовый сок – это не только полезный, но и очень вкусный выбор. Он содержит много полифенолов, и поэтому его связывают со здоровьем сердца и уменьшения м воспаления. Кроме того, гранатовый сок может быть дешевле, чем целый фрукт – и поэтому является отличной доступной альтернативой гранатам.