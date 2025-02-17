Корисність соку дуже сильно залежить від того, як він виготовлений: сік холодного віджиму буде чудовим для вашого організму, а ось такі, що сповнені барвників, консервантів та доданого цукру не принесуть багато користі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Що шукати у корисному соку?

Для того, аби обрати в магазині найкращий сік, потрібно звернути увагу всього на кілька критеріїв:

обирайте 100% сік, аби уникнути прихованих цукрів;

для овочевих соків шукайте такі, що містять менше натрію – 250 міліграмів чи менше на порцію;

завжди обирайте соки з м'якоттю – це додасть у них клітковину;

що яскравіший колір, то більше поживних речовин він містить;

уникайте соків з барвниками та консервантами;

якщо це можливо, обирайте свіжовичавлені соки – в них більше поживних речовин.

А тепер, коли ви знаєте, як знайти по-справжньому здоровий сік на полиці у магазині, варто розібратися з тим, на яких з них варто зупинити увагу.

Томатний сік

У цьому соку міститься лікопін – антиоксидант, що може зменшувати запалення в організмі. Окрім того, там також є і вітамін С, який підтримує правильну роботу імунної системи. Знайдете у соку ви й чимало калію та вітаміну В6.

Та томатний сік може стати й джерелом небажаних інгредієнтів, тож під час покупки потрібно перевірити сік не тільки на вміст доданих цукрів, але й на вміст натрію.



Сік надзвичайно корисний / Фото Pexels

Ананасовий сік

Його полюбляють і діти, і дорослі через природний гострувато-солодкий смак. А також ананасовий сік містить фермент, що називається бромелайн – він підтримує травлення, має протизапальні властивості та може зміцнити здоров'я серця.

У цьому популярному соку можна знайти і чимало вітаміну С, магнію та калію – вони додатково сприяють роботі імунітету.

Вишневий сік

Вишневий сік – це ще один фруктовий фаворит, адже він може принести чимало користі вашому здоров'ю. У його складі ви знайдете антиоксиданти, що зменшують запалення в організмі та навіть можуть сприяти здоров'ю мозку. Окрім того, корисний такий сік і для покращення якості сну: в ньому містяться триптофан та мелатоніні.

Морквяно-імбирний сік

Коли мовиться про комбіновані соки, морква та імбир – це продукти, які важко перевершити за загальними перевагами для здоров'я та міцним смаком. Такий сік буде багатий на бета-каротин, лютеїн та зеаксантин, тож може підтримувати імунну функцію, зір та травлення.

Гранатовий сік

Гранатовий сік – це не тільки корисний, але й надзвичайно смачний вибір. Він містить багато поліфенолів, і через це його пов'язують зі здоров'ям серця та зменшення м запалення. Окрім того, гранатовий сік може бути дешевшим, ніж цілий фрукт – і тому є чудовою доступною альтернативою гранатам.