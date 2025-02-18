Чи треба мити горіхи перед вживанням: ви робили помилку

На горіхах зберігається багато різноманітного бруду. Просто уявіть собі, де вони могли лежати й хто тільки не чіпав їх руками. Чомусь більшість з нас навіть й не задумуються над митям горіхів, втім якщо ви хоча б раз їх помиєте, то будете вражені від отриманого кольору води.

Горіхи можуть містити сліди ґрунту, пилу та інших забруднень, які залишаються на їхній поверхні, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець.

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За допомогою миття вдасться позбутися цього й зробити продукт безпечнішим для вживання. Більшість запакованих горіхів, які ми купуємо в супермаркеті – проходять обробку, однак на їхній поверхні все одно існує ризик наявності патогенних мікроорганізмів.

Миття горіхів знижує ймовірність харчових інфекцій та запобігає залишкам олії чи консервантам, які можуть впливати на смак. Промивання від всього позбавляє й покращує їхній натуральний смак.

Як правильно мити горіхи

Блогерка у своєму відеоролику показала, що вміст горіхів потрібно пересипати в ситечко, промити під протічною теплою водою, злити воду у ємність й висушити їх.

Взагалі рекомендують не просто мити горіхи, а ще й замочити їх хоча б на одну годину. Тоді вони будуть не тільки чисті, а ще й корисні,

– зазначила Діана Гологовець.

Як правильно мити горіхи: дивіться відео

Щоб горіхи не були занадто вологими після миття чи замочування, викладіть їх на широку тарілку з паперовим рушником для вбирання вологи, а зверху накрийте ще однією серветкою й добре промокніть. Залишіть на 30 хвилин і тоді можете вживати.

Важливо мити лише ту кількість горіхів, які ви зможете з’їсти, інакше повністю перемиті горіхи з часом почнуть пліснявіти. Зберігати горіхи потрібно в герметичному контейнері та в темному й прохолодному місці. Це допоможе зберегти їхню свіжість та смак тривалий час.