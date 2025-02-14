Как часто нужно чистить шторку для душа: этот ответ нужно знать всем

В ванной комнате нужно систематически мыть раковину, ванну, протирать стиральную машину, вытирать краны от налета или душевые дверцы. Если же вместо них шторка, тогда нужно знать, как часто ее нужно стирать, поскольку из-за накопления влаги на ней может быть плесень.

Пренебрегать этим правилом не стоит, поскольку шторку для душа нужно стирать постоянно, потому что кроме плесени, на ней накапливается много мыльных остатков, пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

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Как часто надо стирать шторку для душа

Эксперты по уборке отмечают, что шторку нужно стирать раз в месяц. Таким образом вы уменьшите развитие плесени и бактерий во влажной среде. На влажной шторке накапливаются микробы, поэтому если в квартире живет много людей, которые используют ванну, тогда шторку придется стирать еще чаще.

Люди, которые живут в одиночку и принимают душ раз в день, могут стирать шторку примерно раз в два месяца. В таком случае. Чтобы избежать потенциальных бактерий, нужно разбрызгивать материал моющим средством и протирать раз в неделю, во избежание роста микробов.



Чистить шторку душа нужно постоянно / Фото Pexels

Чтобы избежать роста микробов, душевая шторка должна быть сухой, а это значит, что в ванной должна быть хорошая вентиляция. Некоторые виды плесени могут расти очень быстро и появиться уже через 24 часа, поэтому избегайте длительной влажности материала.

Как очистить шторку для душа

Если на этикетке пишет, что шторку можно стирать в стиральной машинке, то можете ее поместить в стирку, используя теплую воду и натуральный порошок, или смесь с уксусом и пищевой содой.

А вот пластиковые шторки нужно стирать вручную. Их надо посыпать пищевой содой на влажную ткань из микрофибры, потереть штору и хорошо промыть водой, а потом повесить для высыхания.

Кроме того, эксперты говорят, что можно наполнить ванну теплой или горячей водой, добавив столовую ложку порошка и четверть чашки пищевой соды. Оставьте на 15 минут для лучшего результата, а потом постирайте вручную с помощью мягкой губки, которая поможет отчистить остатки моющих средств.