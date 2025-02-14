Як часто потрібно чистити шторку для душу: цю відповідь потрібно знати всім

У ванній кімнаті потрібно систематично мити раковину, ванну, протирати пральну машину, витирати крани від нальоту чи душові дверцята. Якщо ж замість них шторка, тоді потрібно знати, як часто її потрібно прати, оскільки через накопичення вологи на ній може бути пліснява.

Зневажати цим правилом не варто, оскільки шторку для душу потрібно прати постійно, бо окрім цвілі, на ній накопичується багато мильних залишків, пише 24 Канал з посиланням на Southern Living.

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Як часто треба прати шторку для душу

Експерти з прибирання зазначають, що шторку потрібно прати раз на місяць. Таким чином ви зменшите розвиток цвілі та бактерій у вологому середовищі. На вологій шторці накопичуються мікроби, тому якщо у квартирі живе багато людей, які використовують ванну, тоді шторку доведеться прати ще частіше.

Люди, які живуть наодинці й приймають душ раз на день, можуть прати шторку приблизно раз на два місяці. У такому випадку. Щоб уникнути потенційних бактерій, потрібно розбризкувати матеріал миючим засобом й протирати раз на тиждень, щоб уникнути росту мікробів.



Чистити шторку душа потрібно постійно / Фото Pexels

Щоб уникнути росту мікробів, душова шторка повинна бути сухою, а це означає, що у ванній має бути хороша вентиляція. Деякі види цвілі можуть рости дуже швидко й з’явитися вже через 24 години, тому уникайте тривалої вологості матеріалу.

Як очистити шторку для душу

Якщо на етикетці пише, що шторку можна прати в пральній машинці, то можете її помістити в прання, використовуючи теплу воду й натуральний порошок, чи суміш з оцтом та харчовою содою.

А от пластикові шторки потрібно прати вручну. Їх треба посипати харчовою содою на вологу тканину з мікрофібри, потерти штору й добре промити водою, а тоді повісити для висихання.

Окрім того, експерти кажуть, що можна наповнити ванну теплою чи гарячою водою, додавши столову ложку порошку й четвертину чашки харчової соди. Залишіть на 15 хвилин для кращого результату, а тоді виперіть вручну за допомогою м’якої губки, яка допоможе відчистити залишки миючих засобів.