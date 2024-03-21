Ваш цветник будет самым пышным: надо ли обрезать розы весной

С этими советами, ваш цветник будет самый красивый. Розы будут цвести и радовать вас и прохожих.

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Какие есть степени обрезки роз

Есть много видов обрезки. Каждый используют в зависимости от сезона, типа розы и высоты побегов:

Короткую обрезку делают после зимы для чайно-гибридных, полиантовых роз, а также во время высадки новых саженцев.

делают после зимы для чайно-гибридных, полиантовых роз, а также во время высадки новых саженцев. Во время сильной обрезки оставляют треть побегов, при этом стебли укорачивают на уровне 3 – 4 почек от основания куста.

оставляют треть побегов, при этом стебли укорачивают на уровне 3 – 4 почек от основания куста. Среднюю обрезку проводят для различных среднерослых видов роз и применяют чаще всего после цветения. Побеги нужно укорачивать на уровне 5 – 7 почек от основания.

проводят для различных среднерослых видов роз и применяют чаще всего после цветения. Побеги нужно укорачивать на уровне 5 – 7 почек от основания. Длинную обрезку делают для сильнорослых плетистых и высокорослых чайно-гибридных роз. Их побеги укорачивают на уровне 8 – 15 почек от основания куста.

делают для сильнорослых плетистых и высокорослых чайно-гибридных роз. Их побеги укорачивают на уровне 8 – 15 почек от основания куста. Также есть комбинированная обрезка , когда побеги одного растения укорачивают по-разному, придавая растениям изящную форму.

, когда побеги одного растения укорачивают по-разному, придавая растениям изящную форму. Санитарную обрезку проводят в течение всего вегетационного периода для профилактики заболеваний, убирая пораженные и сухие побеги и укорачивая стебли до здоровой ткани.



Ваши розы будут цвести, как никогда / Фото Unsplash

Когда обрезать розы весной

Лучше всего проводить обрезку роз с конца февраля до середины марта. Ведь в это время ростовые почки начинают набухать.

Перед обрезкой с роз нужно снять укрытие, которым кусты накрывали зимой, забрать весь мусор и обрезать засохшие листья. Когда потеплеет, можно проводить обрезку, чаще всего – санитарную.

Сильно загущенные кусты прореживают и оставляют несколько хороших стеблей. Для этого используют острый секатор – под углом 45 градусов, отступая от почки примерно 5 миллиметров. Розы нужно обрезать все, независимо от вида цветка.