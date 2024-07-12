Поливать помидоры, когда на улице высокая температура воздуха не только надо, но и необходимо это делать. Однако полив должен быть правильным.

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Как часто надо подливать помидоры в жару

В обычный теплый летний день будет достаточно одного полива в неделю. Полив в жару уже зависит не только от температуры, но и от стадии роста растения.

До появления плодов помидоры надо подливать раз в 2 – 3 дня, в период плодоношения вода нужна овощам раз в 2 дня или даже ежедневно. На созревание плодов помидорам нужно много воды, а от недостатка увлажнения может даже снизиться урожай.

Если же вы планируете отъезд и переживаете за полив помидоров – замульчируйте грядки. Слой мульчи сохраняет влагу и предотвращает высыхание почвы.



Овощи нуждаются в поливе в период высокой температуры / Фото Unsplash

Как правильно поливать помидоры в жару

Запомните золотое правило – не подливайте помидоры в полдень. Вода при высокой температуре в это время может вызвать солнечные ожоги, если попадет на листья. Лучше всего полив осуществлять утром или уже вечером ближе к закату солнца.

Важный момент! Нельзя подливать помидоры холодной водой. Значительная разница между температурой воздуха и воды вызовет у растения стресс. Лучше накануне наберите воды и оставьте нагреться под солнцем.

В жаркое время надо 1 литром воды подливать каждый куст. Чтобы проверить, достаточно ли растению жидкости – просто воткните палку сбоку. Если она легко заходит – воды больше не надо, если же трудно проходит внутрь, стоит еще немного помидоры подлить.