Поливати помідори, коли надворі висока температура повітря не лише треба, але й необхідно це робити. Однак поливання має бути правильним.

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Як часто треба підливати помідори в спеку

У звичайний теплий літній день буде достатньо одного поливу на тиждень. Поливання в спеку вже залежить не лише від температури, але й від стадії росту рослини.

До появи плодів помідори треба підливати раз на 2 – 3 дні, в період плодоношення вода потрібна овочам раз на 2 дні або ж навіть щодня. На дозрівання плодів помідорам потрібно багато води, а від нестачі зволоження може навіть знизитися урожай.

Якщо ж ви плануєте від’їзд та переживаєте за полив помідорів – замульчуйте грядки. Шар мульчі зберігає вологу та запобігає висиханню ґрунту.



Овочі потребують поливу в період високої температури / Фото Unsplash

Як правильно поливати помідори в спеку

Запам’ятайте золоте правило – не підливайте помідори опівдні. Вода при високій температурі в цей час може викликати сонячні опіки, якщо потрапить на листя. Найкраще полив здійснювати вранці або вже ввечері ближче до заходу сонця.

Важливий момент! Не можна підливати помідори холодною водою. Значна різниця між температурою повітря і води викличе в рослини стрес. Краще напередодні наберіть води та залишіть нагрітися під сонцем.

У спекотну пору треба 1 літром води підливати кожен кущ. Щоб перевірити, чи достатньо рослині рідини – просто встроміть палицю збоку. Якщо вона легко заходить – води більше не треба, якщо ж важко проходить всередину, варто ще трішки помідори підлити.