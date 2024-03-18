Надо ли пересаживать тюльпаны весной: простые секреты самого пышного цветника

Для посадки тюльпанов стоит выбрать солнечный участок с легкой и не кислой почвой. Перекопайте ее на глубину 25 сантиметров, перед чем щедро удобрив участок компостом, древесной золой или перегноем.

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Как высаживать тюльпаны весной

Тюльпаны высаживают весной после таяния снега и нагревания почвы. Это довольно неприхотливые цветы, которые могут вырастить даже новички.

Когда сажать тюльпаны весной, зависит от сорта цветка:

Ранние сорта можно высаживать во второй половине марта, когда растает весь снег и земля не будет мерзлой. Однако если боитесь, что впереди будут морозы, можно высадить их сначала в горшки, а в апреле пересадить на клумбу.

Поздние сорта можно высевать с середины апреля до конца мая.

Перед посадкой луковицы можно закалить, чтобы они не боялись морозов. Для этого оставьте луковицы в холодильнике на ночь, а затем замочите в растворе 100 миллилитров перекиси водорода на 1 литр воды. Если вы купили уже обработанные луковицы, то делать этого не нужно.



Тюльпаны совсем не трудно выращивать / Фото Unsplash

Как посадить и ухаживать за тюльпанами весной

Каждый сорт тюльпанов нужно высаживать отдельно. Как сажать тюльпаны:

сделайте борозды глубиной в 3 длины средней луковицы;

полейте лунки водой;

посадите луковицы острием вверх с расстоянием в 10 сантиметров;

слегка присыпьте луковицы землей, но не утрамбовывайте;

разровняйте землю граблями и полейте участок.

На укоренение луковиц понадобится примерно 2 недели, еще через 2 недели появятся первые всходы. После этого стоит немного порыхлить почву граблями, но неглубоко.

Клумбу нужно регулярно поливать, чтобы почва не пересыхала. При этом вода не должна попадать на листья.

Если хотите посадить тюльпаны и в следующем году – осенью аккуратно выкопайте луковицы и храните их в погребе или на балконе.