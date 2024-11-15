Удалить налет с душевой кабины и справиться со всеми загрязнениями можно благодаря простому и эффективному методу, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу польских блогеров Марлены Годзик и Паулины Боцяновской.

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Девушки рассказали о замечательном методе, который поможет справиться с загрязнениями без использования токсичных моющих средств. Нужно всего лишь совместить перкарбонат натрия и лимонную кислоту.

Белые и желтоватые пятна на стеклянных поверхностях душевой кабины появляются от высокого содержания минералов в воде. Если у вас жесткая вода, то известковый налет будет особенно заметен. Он скапливается еще на смесителях, керамике и других поверхностях. Против накипи нужно приготовить природное средство.

Раствор от пятен в душевой кабине: смотрите видео

Смешайте перкарбонат натрия (кислородный порошок) с лимонной кислотой в пропорции 1:2. Все ингредиенты размешайте в теплой воде, чтобы компоненты хорошо растворились.

Для чистки используйте губку или мягкую ткань. Раствор нужно нанести на душевую кабину и особенно тщательно мыть те места, где накапливается осадок. Раствору нужно дать время подействовать, оставив на поверхности на 15 минут, а после этого протереть влажной тряпкой, чтобы убрать налет и смыть все.

Кислородный отбеливатель и лимонная кислота являются природными очистителями, которые прекрасно растворяют известковый налет, который есть на душевой кабине. Эти природные дезинфекторы удаляют загрязнения и уничтожают микробы.

Польза лимонной кислоты в том, что она растворяет известковые отложения. Кислота имеет прямое действие на минералы, которые входят в состав налета. Лимонная кислота вместе с перкарбонатом натрия образует мощный раствор, который удачно справляется с налетом. Вам не нужно будет даже использовать жесткие щетки, чтобы загрязнение хорошо отмылось.