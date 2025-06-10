О тле можете забыть: народные методы, которые используют все

Тля является достаточно вредной, поэтому как только увидите ее на огороде – сразу надо бить тревогу, и прибегать к различным методам борьбы с ней. Вывести насекомых с растений можно с помощью нескольких средств, которые найдутся у каждого дома.

От тли есть химические средства, но не все хотят использовать, поэтому прибегают к народным методам, пишет 24 Канал. Садоводы испытали каждый из них и убедились в их эффективности.

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Как избавиться от тли

Вредитель паразитирует на листьях и побегах растений, высасывая все их соки. Если не прибегнуть к быстрым действиям, то насекомые способны ослабить растения и привести к увяданию. Несколько домашних средств справятся с тлей, которая атакует цветы и огород.

Древесная зола

К ведру теплой воды добавьте 2 стакана древесной золы и 30 граммов жидкого мыла. Все надо тщательно перемешать и оставить на 12 часов. Далее раствор нужно перелить в пульверизатор и опрыскать им тлю. Средство способно убить вредителей, поэтому вам удастся спасти растения.



Народные методы от тли / Фото Pexels

Настойка валерианы

Нужно смешать в емкости 3 литра воды, 50 граммов жидкого мыла и 25 граммов настойки валерианы. Все перемешайте и опрыскайте средством тлю. Запах валерианы быстро убьет вредителей.

Уксус

Тлю также отпугивает от растений резкий запах уксуса. К 10 литрам воды надо добавить 10 столовых ложек яблочного, или 5 столовых ложек обычного уксуса. По желанию, можно влить немного жидкого мыла. Этим средством можно обрабатывать от тли кусты, цветы и деревья.

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Молотый перец

В 1 литре воды разведите 50 граммов молотого перца. Раствор надо вскипятить и оставить на сутки для настаивания. Перед опрыскиванием добавьте еще 10 граммов жидкого мыла и обработайте все места с тлей.

Садоводы рекомендуют проводить опрыскивание в сухую погоду или после дождя. Растворы можно чередовать между собой, или выбирать тот, который больше всего нравится. Каждый из них действительно является эффективным и помогает вывести вредителей.