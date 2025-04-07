Как часто на самом деле нужно стирать подушку: почти все делают это неправильно

Стирка подушки – это, вероятней всего, задача далеко на не горе вашего списка дел. Но, однако, откладывать его все же чересчур долго нельзя.

Конечно, большинство людей знают, что постельное белье нужно заменять каждую неделю, или хотя бы раз в две недели, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Но знаете ли вы, что подушки стирать не менее важно?

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Насколько часто нужно стирать подушки?

Некоторым людям может казаться, что стирка подушек – это совсем необязательная задача, ведь они постоянно закрыты наволочками. Вот только на самом деле они все еще поглощают жир, пыль и пот.

Именно поэтому специалисты советуют стирать подушки каждые 3 – 6 месяцев. В настоящее время они могут еще не выглядеть грязными, и вам точно не стоит ждать появления жирных пятен на ткани, чтобы освежить свою подушку. А если вы имеете аллергию или склонны к потению ночью, тогда стирать подушки стоит даже чаще – каждые 2 – 3 месяцев.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, насколько часто нужно стирать постельное белье.

А детские подушки нужно стирать даже чаще – каждые 1 – 2 месяца, ведь они могут накапливать даже больше грязи или аллергенов. Зато если вы имеете дома немало декоративных подушек, стирать их очень часто необязательно. Если на них не спят ваши домашние любимцы, а вы сами не склонны на них дремать, тогда будет достаточно стирки раз в год.



Подушки нужно достаточно часто стирать / Фото Pexels

Как понять, что пора постирать подушку

Если вы не можете вспомнить, когда вы в последний раз стирали подушку, тогда это, вероятно, сигнал, что пришло время взяться за эту задачу. Хотя, конечно, есть и несколько других признаков, которые могут подсказать, что пришло время для стирки.

Прежде всего, советуют обратить внимание на запах – если он несвежий или кисловатый, подушку нужно постирать. Также ваша подушка может казаться плоской, или вызывать приступы чихания, когда вы ложитесь спать – это еще один симптом, что она нуждается в стирке.

Желтые и другие пятна – это еще один признак того, что пришло время стирать подушку.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Как стирать подушки в стиральной машине

Обычно подушки можно стирать в деликатном режиме с теплой водой и мягким моющим средством. Но перед тем, как начинать любую очистку, стоит внимательно изучить этикетку на подушке и разобраться, как ее стирать. Например, пуховые и перьевые наполнители требуют особого подхода – дополнительного полоскания или сушки на низкой температуре со специальными шариками, чтобы распушить наполнитель.

К тому же не все подушки можно стирать вообще! И если у вас нет возможности постирать подушку, или же вашу подушку нельзя стирать, вы можете оставить их на улице на солнце. Проветривание ваших подушек даже в течение нескольких часов может убить немало бактерий, удалить влагу и естественным путем удалить запахи.