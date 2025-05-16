Корни этих деревьев растут настолько быстро и глубоко, что может за несколько лет привести к значительной проблеме дома, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Быстрорастущие корни могут проникать в фундамент дома и портить его. Именно поэтому советуем присмотреться к списку деревьев, посадки которых лучше избегать рядом с домом.

Ива

Это дерево является красивым, но тоже имеет агрессивную корневую систему. Корни начнет искать влагу в фундаменте, а это приведет к серьезным структурным повреждениям. Кроме того, ива очень быстро растет, а корни, что близко расположены к поверхности земли, может повредить тропинки и покрытия.

Тополь

Это дерево имеет агрессивную корневую систему. Тополь способен проникнуть в малейшие трещины в фундаменте, чтобы найти для себя влагу. Разветвленные корни этого дерева могут даже втрое превышать высоту дерева и покрывать очень большую площадь под землей.



Посадка некоторых деревьев является опасной / Фото Pexels

Ясень

Корни ясеня впитывают влагу, поэтому их часто сажают во влажных местах, чтобы дерево убрало лишнюю влажность. Однако, в отдельных случаях, деревья ясеня способны даже пробиться сквозь бетон и сделать пол кривым или со значительными повреждениями.

Дубы

Нельзя сажать возле дома дуб, поскольку его корни распространяются очень быстро. Также дуб имеет очень прочные ветви, поэтому если они упадут, то могут повредить шифер или металлочерепицу. Если дерево посажено возле дома слишком близко, это приведет еще и к другой проблеме – притягивания молний. По данным, из 100 попаданий молнии, 50 приходится именно на дуб.

К слову! В этом материале рассказали больше деталей, почему нельзя сажать дуб возле дома.

Клен

Серебристый клен не стоит сажать возле дома, поскольку он имеет инвазивную корневую систему и способен быстро и близко расти к поверхности земли. Не стоит сажать клен возле дома, поскольку корни могут привести к растрескиванию брусчатки, труб и фундамента.