Коріння цих дерев росте настільки швидко й глибоко, що може за кілька років призвести до значної проблеми будинку, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Швидкоросле коріння може проникати у фундамент будинку й псувати його. Саме тому радимо придивитися до списку дерев, саджання яких краще оминати поруч з домом.

Верба

Це дерево є красивим, але теж має агресивну кореневу систему. Коріння почне шукати вологу у фундаменті, а це призведе до серйозних структурних пошкоджень. Окрім того, верба дуже швидко росте, а коріння, що близько розташоване до поверхні землі, може пошкодити стежки й покриття.

Тополя

Це дерево має агресивну кореневу систему. Тополя здатна проникнути в найменші тріщини у фундаменті, щоб знайти для себе вологу. Розгалужене коріння цього дерева може навіть втричі перевищувати висоту дерева й покривати дуже велику площу під землею.



Посадка деяких дерев є небезпечною / Фото Pexels

Ясен

Коріння ясена вбирають вологу, тому їх часто садять у вологих місцях, щоб дерево прибрало зайву вологість. Однак, в окремих випадках, дерева ясена здатні навіть пробитися крізь бетон й зробити підлогу кривою чи зі значними пошкодженнями.

Дуби

Не можна садити біля дому дуб, оскільки його коріння поширюється дуже швидко. Також дуб має дуже міцні гілки, тому якщо вони впадуть, то можуть пошкодити шифер чи металочерепицю. Якщо дерево посаджено біля будинку занадто близько, це призведе ще й до іншої проблеми – притягання блискавок. За даними, зі 100 влучань блискавки, 50 припадає саме на дуб.

До слова! У цьому матеріалі розповіли більше деталей, чому не можна садити дуб біля дому.

Клен

Сріблястий клен не варто садити біля дому, оскільки він має інвазивну кореневу систему й здатен швидко та близько рости до поверхні землі. Не варто садити клен біля дому, оскільки корені можуть призвести до розтріскування бруківки, трубів та фундаменту.