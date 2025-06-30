Зелень, которую нельзя выращивать на огороде: надо знать всем

Об этом знает меньшинство дачников, но есть одно растение, которое не стоит высаживать на огороде. Оно быстро разрастается и может вытеснить урожай будущих культур.

К популярной зелени принадлежит мята, пишет 24 Канал со ссылкой на "Better Homes and Gardens". Мятой украшают десерты, добавляют к мороженому, варят на ее основе чай, добавляют в воду и тому подобное. Растение имеет множество преимуществ, впрочем выращивать ее не стоит на открытом грунте, объясняем почему.

Читайте также Уничтожите весь урожай: что никогда нельзя сажать после огурцов

Почему мяту нельзя сажать на огороде

Зелень очень быстро разрастается, поэтому может уничтожить другие растения. Она быстро распространяется на участке, вытесняя соседние растения. Кроме того, мята способна забрать всю воду и питательные вещества, поэтому другие растения начнут плохо расти или вовсе не взойдут.

Лучше всего выращивать мяту в горшках или контейнерах. Благодаря этому она не вытеснит другие растения. Для хорошего роста ее нужно подливать, поскольку ей нужна постоянная влага.

Держать горшок или контейнер лучше на солнечном месте, впрочем полутень также подойдет. А еще такое выращивание будет удобным, поскольку мята всегда будет под рукой на кухне, поэтому за ней не придется бежать на огород.



Мяту не стоит сажать на грядке / Фото Pexels

Специалисты говорят, что мята на грядках может вырасти даже там, где ее не сажали. Поэтому для того, чтобы ее постоянно не пропалывать для сохранения растений, сразу сажайте ее в контейнер.

К слову, чтобы улучшить рост огурцов и защитить их от вредителей и болезней, нужно воспользоваться молочной подкормкой.

Уже с середины июля начнутся заготовки зелени и овощей на зиму. Чтобы сохранить мяту, ее засушивают в пучках или электросушке. Также зелень можно заморозить в кубиках льда или отдельными листочками.