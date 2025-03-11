Этого лучше не делать: какие моющие средства нельзя сочетать вместе

Некоторые хозяйки любят использовать вместо профессиональных моющих средств копеечные средства, которые также удачно работают в уборке. Впрочем, некоторые сочетания могут привести к вредным химическим реакциям, поэтому от них лучше отказаться.

Отдельные жидкости действительно способны вывести загрязнения и пятна, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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По неопытности некоторые используют такое сочетание моющих средств, которые только навредят. Ниже привели примеры средств, которые нельзя смешивать.

Уксус и отбеливатель

В уборке можно использовать уксус и отбеливатель, но вместе их смешивать не стоит, потому что это приведет к образованию газообразного хлора. Он способен сильно повредить дыхательные пути и создаст проблемы с дыханием. Когда хлор реагирует с водой, то может образовать кислоту, которая вызовет ожоги кожи.

К слову, часто сочетают всевозможные жидкости для выведения плесени. Чем на самом деле от нее надо избавляться мы рассказали в нашем материале.

Уксус и перекись водорода

К опасной химической реакции приводит перекись водорода и уксус. Сочетание двух веществ может раздражать глаза и кожу. Кроме того, сочетание этих средств может высвободить пары, которые будут опасными для вдыхания.



Нельзя смешивать вместе опасные жидкости / Фото Pexels

Аммиак и отбеливатель

Ни в коем случае нельзя смешивать нашатырный спирт с отбеливателем. Сочетание этих веществ производит хлорамин – токсичный газ, который раздражает дыхательные пути и глаза. Если концентрация будет высокой, то это даже приведет к тошноте и рвоте.

Спирт и отбеливатель

Не стоит сочетать спирт с отбеливателем, поскольку полученное вещество может навредить здоровью и испортить поверхности. Спирт и отбеливатель в сочетании создают хлороформ, который является токсичным, поэтому к такому сочетанию нельзя прибегать никогда.

Отдельно можно использовать для очистки отбеливатель, уксус или перекись водорода. Каждая жидкость отдельно действительно может помочь в уборке, а вот от опасного сочетания надо отказаться.