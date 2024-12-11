Когда вы приходите в гости, точно хочется получить от встречи позитив и приятные эмоции, а не навлечь на себя беду, сообщает 24 Канал. Для того, чтобы так и случилось, следует прислушаться к нескольким простым приметам и запомнить, чего делать категорически нельзя.

Интересно Эти 5 вещей на кухне притягивают бедность и неудачи: пора их избавиться

Идти, не попрощавшись

Прощание с хозяевами– это проявление уважения, и покидать дом, не сообщив их– это не только невежливо, но и может привлечь неудачи. Если вы покидаете дом, тогда важно поблагодарить хозяев за теплый прием, ведь иначе вы можете унести из дома чужих людей весь их негатив и неудачи.

Класть ноги на мебель

Некоторые хозяева могут воспринять ноги на столе за проявление неуважения и это действие также будет символизировать неуважение к дому. Связана примета и запрет с давними традициями и уважением пространства других людей.

Если пренебречь этим правилом, можно неосознанно передать свои отрицательные эмоции в дом хозяев, а это приведет к конфликтам и неудачам.

Приносить еду с собой

Для многих людей эта примета может оказаться полной неожиданностью! Ведь казалось бы, наоборот, приходить к кому-то в гости с пустыми руками зазорно. Впрочем, некоторые хозяева могут воспринять это как намек на то, что в доме не хватает пищи.



Не стоит приносить еду с собой / Фото Pexels

Но если вы все же решили принести угощение к столу, тогда следует предупредить об этом хозяев заранее, чтобы они могли подготовиться. Кроме того, считается, что вместе с едой можно принести негатив с улицы и вроде бы даже "завести" с собой злых духов.

Что нельзя делать, когда гости у вас дома?

Несколько примет касаются не только того, как ходить в гости, но и того, как их правильно принимать Прежде всего, никогда не стоит садиться на край стола– во многих культурах это считается плохим, несчастливый знак. Хозяин должен сидеть в центре стола, чтобы показать свое гостеприимство и даже уважение к гостям.

Пока гости не закончили есть, из дома выходить нельзя, даже на несколько минут. Приметы утверждают, что это может привлечь немало проблем и проблем в дом.