Коли ви приходите в гості, точно хочеться отримати від зустрічі позитив та приємні емоції, а не накликати на себе біду, повідомляє 24 Канал. Для того, аби так і сталося, варто дослухатися до кількох простих прикмет та запам'ятати, чого робити категорично не можна.

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Йти, не попрощавшись

Прощання з господарями – це вияв поваги, і залишати будинок, не повідомивши їх – це не тільки неввічливо, але й потенційно може притягти невдачі. Якщо ви залишаєте дім, тоді важливо подякувати господарям за теплий прийом, адже інакше ви можете забрати з дому чужих людей весь їхній негатив та невдачі.

Класти ноги на меблі

Деякі господарі можуть сприйняти ноги на столі за вияв неповаги і ця дія також символізуватиме нешанобливе ставлення до дому. Пов'язана прикмета та заборона із давніми традиціями та повагою про простору інших людей.

Якщо знехтувати цим правилом, можна неусвідомлено передати свої негативні емоції в дім господарів, а це призведе до конфліктів та невдач.

Приносити їжу з собою

Для багатьох людей ця прикмета може виявитися повною несподіванкою! Адже здавалося б, навпаки, приходити до когось в гості з пустими руками негоже. Втім, деякі господарі можуть сприйняти це як натяк на те, що в домі бракує їжі.



Не варто приносити їжу із собою / Фото Pexels

Та якщо ви все ж вирішили принести частування до столу, тоді варто попередити про це господарів заздалегідь, аби вони могли підготуватися. Окрім того, вважається, що разом з їжею можна принести негатив з вулиці та начебто навіть "завести" із собою злих духів.

Що не можна робити, коли гості у вас вдома?

Кілька прикмет стосуються не тільки того, як ходити у гості, але й того, як їх правильно приймати. Перш за все, ніколи не варто сідати на край столу – в багатьох культурах це вважається поганим, нещасливим знаком. Господар має сидіти в центрі столу, аби показати свою гостинність та навіть повагу до гостей.

Поки гості не закінчили їсти, з дому виходити не можна, навіть на кілька хвилин. Прикмети стверджують, що це може притягнути чимало проблем та негараздів у дім.