Немало народных примет связаны с обычными носками. В частности, эзотерики предупреждают и о том, что есть неправильный способ их складывания, что может навлечь на вас немало проблем, сообщает 24 Канал.

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Что нельзя делать с носками?

Оказывается, носки нельзя складывать в один из самых популярных способов – друг в друга. Также не советуют эзотерики их и скручивать, ведь это может привлечь финансовые трудности и хаос в жизни. Зато советуют выделить для носков отдельное место на полке и класть их туда.

Это простое действие вроде бы избавит вас от финансовых забот. Кроме того, есть и еще одна примета, что предостерегает от того, чтобы одевать носки с дырками. Народные верования утверждают, что через эти дырки деньги будут вытекать на различные неожиданные потребности, и тогда вы будете иметь немало долгов.



Носки с дырками носить нельзя / Фото Pexels

Если вы заметили дырку на своем носке, ее нужно срочно заштопать, или же избавиться от носков. Вот только выбрасывать их в мусорку запрещено – в них еще в течение некоторого времени держится энергетика владельца. А вот если дырявые носки сжечь, тогда можно привлечь в дом счастье и достаток.

Впрочем, ходить по дому босиком, без носков, нельзя – так призывается безденежье. Старайтесь всегда носить дома носки. А вот чтобы удача всегда была на вашей стороне, первым всегда надевайте левый носок.

Если вы любите модную тенденцию носить разноцветные носки, приготовьтесь к тому, что вас могут постигнуть неожиданные трудности – это считается плохой приметой и вроде бы вызывает ложь и сплетни со стороны других людей.

Но стоит запомнить еще одно важное правило – никогда не дарите носки, ведь этот подарок не принесет удачи ни вам, ни дарителю. Наоборот, как только носки износятся, отношения с человеком могут ухудшиться: возникнут ссоры и противоречия, гармония исчезнет. Не советуют и принимать такой подарок. А также ни за что нельзя надевать чужие носки: так переймете себе все неудачи первого владельца.