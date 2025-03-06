Почему нельзя сажать туи возле дома: этот ответ должен знать каждый

С туей связано несколько суеверий, из-за которых владельцы приусадебных участков не решаются сажать ее возле дома. Многие хозяева хотят украсить двор туями, но вокруг этих деревьев ведутся много споров, поэтому далее расскажем, почему же их нельзя высаживать возле дома.

У славян уже длительное время отношение к туе является негативным, пишет 24 Канал. В европейских странах деревья высаживают возле могил, поэтому посадка возле дома считается не совсем целесообразной.

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Почему нельзя сажать тую возле дома

Говорят, что туя, которая посажена возле дома способна привлечь в жизнь хозяев несчастливые события. Если же туя все же растет рядом с домом, то ей нельзя позволять вырасти выше дома, иначе в нем вскоре произойдет несчастье.

С туей даже связана опасная примета, согласно которой, дерево способно привлечь в дом подозрительных лиц, которые могут проникнуть в дом и обокрасть владельцев полностью.



Стоит отказаться от посадки туи возле дома / Фото Pexels

В общем дерево считается скорбным и таким, что приносит в дом плохую энергетику. Очень часто жители дома могут чувствовать головную боль, усталость и недомогание после высаженных деревьев. Нельзя сажать тую одиноким девушкам, поскольку можно отпугнуть всех невест.

Полезные свойства туи

Кроме суеверий, дерево имеет определенные полезные свойства. В хвое содержится вещество аромадендрин, которое содержит настолько сильное антимикробное действие, что может уменьшить количество сезонных простуд. Также туя способна накапливать и притягивать к себе пыль, снижая ее количество в воздухе.

Дачники отмечают, что туя содержит густую крону. Если деревья высажены как живая изгородь, то еще создаст прекрасную защитную полосу, которая снизит уровень городского шума и выхлопных газов от автомобилей.

А еще корневая система туй хорошо укрепляет почву. На участке со склоном стоит высадить саженцы туи для предотвращения его осыпания или размывания.