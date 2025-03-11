Почему нельзя убивать дома пауков: это надо знать всем верующим

Большинство людей боятся пауков, поэтому когда видят их в доме – сразу убивают. С пауками связано много легенд и примет, которые говорят о том, что этих насекомых нельзя убивать ни в коем случае, но не все понимают, почему именно.

Еще когда-то наши бабушки говорили, что увидеть паука – к хорошим новостям, а если их убить, то можно навлечь на свою жизнь несчастье, пишет 24 Канал. Говорят, что если лишить паука жизни утром, то это приведет к семейным трудностям, а вечером – к финансовым проблемам.

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Почему нельзя убивать пауков

Об этом знают единицы, но эзотерики считают, что пауки приносят в дом успех, а их паутина способна защищать дом от беды и забирать негативную энергетику.

По народным приметам, убить паука ненароком – к сплетням. Впрочем, неприятного момента можно избежать, если насекомое поднять и вынести из дома, а не выбрасывать в мусорку.

Если убить паука обувью, то можно в своей жизни пропустить важные новости. Согласно суевериям, человек в таком случае отказывается от информации, которая могла бы изменить его жизнь к лучшему.



Пауков запрещено убивать / Фото Pexels

С пауками связана интересная библейская легенда. Когда Иосиф, Мария и маленький Иисус бежали от Ирода, который хотел убить всех маленьких детей в Вифлееме, они спрятались под кустом, а пауки сплели такую паутину, под которой они были незаметными.

Верующие считают, что убивание паука – это грех. Если христианин решится на такое, то притянет в свою жизнь болезни, лишится счастья благополучия и успеха. Нельзя наносить вред даже маленьким паукам, иначе от такого поступка пострадают маленькие дети в семье.