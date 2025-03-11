Чому не можна вбивати вдома павуків: це треба знати всім вірянам

Більшість людей бояться павуків, тому коли бачать їх в оселі – одразу вбивають. З павуками пов’язано багато легенд і прикмет, які кажуть про те, що цих комах не можна вбивати в жодному разі, але не всі розуміють, чому саме.

Ще колись наші бабусі казали, що побачити павука – до хороших новин, а якщо їх вбити, то можна накликати на своє життя нещастя, пише 24 Канал. Кажуть, що якщо позбавити павука життя вранці, то це призведе до сімейних труднощів, а ввечері – до фінансових проблем.

Читайте також До великої біди: чому не можна вбивати вужів

Чому не можна вбивати павуків

Про це знають одиниці, але езотерики вважають, що павуки приносять в дім успіх, а їхня павутина здатна захищати оселю від біди й забирати негативну енергетику.

За народними прикметами, вбити павука ненароком – до пліток. Втім, неприємного моменту можна уникнути, якщо комаху підняти й винести з дому, а не викидати в смітник.

Якщо вбити павука взуттям, то можна у своєму житті пропустити важливі новини. Згідно із забобонами, людина в такому випадку відмовляється від інформації, яка могла б змінити її життя на краще.



Павуків заборонено вбивати / Фото Pexels

З павуками пов’язана цікава біблійна легенда. Коли Йосип, Марія та маленький Ісус втікали від Ірода, який хотів вбити всіх маленьких дітей у Вифлеємі, вони заховалися під кущем, а павуки сплели таку павутину, під якою вони були непомітними.

Віряни вважають, що вбивання павука – це гріх. Якщо християнин наважиться на таке, то притягне у своє життя хвороби, позбудеться щастя добробуту й успіху. Не можна завдавати шкоди навіть маленьким павукам, інакше від такого вчинку постраждають маленькі діти в сім’ї.