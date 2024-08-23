Ні в кого павуки в домі не викликають захоплення чи радості. І навіть якщо ви не боїтеся павуків, наявність таких сусідів нікого не буде тішити. Та, на щастя, ви можете позбутися павуків у простий спосіб – просто завдяки одній рослині.

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Як позбутися павуків у оселі

Павукам можуть не подобатися дуже багато різних запахів. Наприклад, від оселі їх може відлякувати каштан, апельсин, оцет та різні цитрусові, а також запах лісових горіхів. Та найбільший страх павуків – це м'ята та її аромат. До слова, ця рослина неприємна буде і для мишей та комарів, тож завести її вдома – це тричі вдала ідея.

Отож, що потрібно робити для того, аби за допомогою м'яти вигнати з дому усіх павуків? Насправді майже нічого: всього одного горщика з запашною травою буде цілком достатньо, аби павуки почали покидати ваш дім.

Але якщо ваш будинок великий, і "гостей" ви помічали у кожній кімнаті, тоді м'яту можна розставити у кожному приміщенні, де ви помітили проблему. Через кілька годин павуків вже не буде. А приємним бонусом стане ароматний чай, який можна буде приготувати з вирощеної рослини.



М'ята допоможе позбутися павуків / Фото Pexels

Та м'яти існує кілька видів, і кожен з них можна використовувати для боротьби з павуками.

Імбирна м'ята – декоративна, і на її листі ви побачите чіткий жовтий малюнок на листі. А є також і карамельна м'ята – така рослина буде більш стійка до різноманітних хвороб та добре приживеться у будь-якому ґрунту.

Натомість з перцевої м'яти чай вийде найсмачнішим, і він матиме найбільш яскравий запах. Шоколадна м'ята добре підійде для приготування десертів, компотів чи навіть різних м'ясних страв.

Інші способи позбутися павуків

Крім вирощування м'яти ви все ж можете вдатися до ще кількох ефективних способів, які допоможуть прогнати членистоногих.