Когда нужно отключать холодильник из розетки: об этом секрете знают единицы

Возможно, вы уже годами не отключали холодильник из розетки и убеждены, что этого делать не нужно вообще? Что ж, на самом деле есть случаи, когда отключать холодильник от сети полезно и даже нужно.

Когда вы едете в поездку и знаете, что вас не будет дома длительное время, лучше всего будет отключить холодильник от розетки. Так вы и сэкономите на электричестве, и избавите себя от неприятных сюрпризов в виде неприятных запахов или поломки прибора после вашего возвращения, сообщает 24 Канал.

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Как правильно отсоединить холодильник от розетки

Если вы неправильно отсоедините холодильник от питания, в результате под ним появятся неприятные лужи, которые придется впоследствии убирать. Также это может испортить напольное покрытие или даже затопить соседей снизу.

Поэтому, вот что нужно запомнить: холодильник нельзя отключать, просто выдернув прибор из розетки. Так вы даже можете нанести вред его функционированию.

Кстати, ранее мы уже объясняли, нужно ли на ночь выключать из розетки фен.

Только если у вашего холодильника механическая система терморегуляции, достаточно будет просто вытащить шнур – впрочем, перед этим все еще стоит ознакомиться с инструкцией, ведь есть модели, где перед отсоединением из розетки нужно снизить температуру до минимума.

Кроме того, во многих марках холодильника есть даже специальная функция – "отпуск". Если запустить ее, прибор будет безопасно работать при температуре в +15 градусов. Еда портиться не будет, а электричество будет расходоваться гораздо экономнее.



Холодильник нужно отключать от питания правильно / Фото Pexels

Вот несколько основных правил, по которым нужно отключать холодильник от питания:

Выключите питание прибора – сигналом, что вы сделали это, будет отсутствие звука и света внутри холодильника.

Вытащите все продукты из холодильника и морозильной камеры. Если вы этого не сделаете, очень быстро они станут источником неприятного запаха.

Протрите холодильник внутри влажной тряпкой, чтобы избавиться от остатков продуктов и запахов.

Проведите профилактику затопления – поставьте поддон под холодильник, где будет скапливаться талая вода.

Холодильник оставляйте с открытой дверцей – так внутри не появится плесень.

Как выключить холодильник Samsung, LG и Атлант

Здесь все даже проще – в новых моделях холодильников этих моделей предусмотрено выключение путем нажатия кнопки на приборной панели. Поэтому необходимости выдергивать штекер из розетки вообще нет.

Впрочем, в этих моделях не предусмотрена возможность выключить исключительно морозилку – холодильники Samsung и LG можно отключить только полностью.

А чтобы отключить морозильную камеру в холодильнике Атлант с механической панелью управления, нужно осторожно переместить регулятор температуры на минимум.

Но вот на ночь холодильник ни в коем случае выключать нельзя – даже несмотря на то, что он потребляет достаточно много электроэнергии, а именно 12% от общего счета за свет. Частое выключение холодильника может привести к полной разморозке, появлению плесени и плохого запаха, и вывести его будет очень непросто.

Впрочем, все же есть несколько приборов, на которых вы можете сэкономить. В частности, на ночь советуют выключать стиральную машину, посудомойку, телевизор, микроволновую печь, компьютер и принтер.