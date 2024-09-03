Садоводы об этом постоянно забывают: вот как правильно поливать малину осенью

Осенью обычно садоводы собирают последний урожай малины, и тогда уход за ней нужно значительно менять. И об этих изменениях знают далеко не все.

Многие садоводы просто прекращают полив ягодных кустарников после того, как соберут последний урожай. И их логика вполне понятна: зачем поливать растение, когда кусты уже не плодоносят? Впрочем, если вы действительно так сделаете, это может обернуться потерей доли урожая следующего года.

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Как поливать малину осенью

После того, как ваша малина уже отплодоносит, конечно же, нет необходимости поливать ее по четкому графику. Зато будет достаточно время от времени проверять влажность почвы в вашем малиннике. И поливать нужно только тогда, когда земля действительно станет сухой. Двух леек под один куст должно быть вполне достаточно.

И не забудьте немного разрыхлить землю после полива – это может дать большую пользу. Учитывайте и то, что в период дождей беспокоиться о поливе также не стоит. Все, на что нужно ориентироваться – это состояние почвы, ведь избыток влаги – это совсем не то, что нужно вашим кустарникам.



Малина нуждается в осеннем поливе / Фото Pexels

Еще одно важное правило, о котором не помнит немало садоводов: перед наступлением первых заморозков малине нужно устроить финальный полив. Проводить его нужно из расчета 30 литров воды на квадратный метр малинника.

Для чего так много влаги? Это нужно для того, чтобы кустарник мог хорошо перезимовать, не испытывая дефицита воды. А после того, как вы зальете кусты, почву вокруг них нужно замульчировать, и для этого используйте опилки или солому, которую укладывают слоем в 5 сантиметров.

Этих простых мер будет вполне достаточно для того, чтобы кусты малины хорошо перенесли зиму и на следующий год дали вам хороший урожай. Поэтому забывать о них не стоит – так же как и о том, что после сбора урожая малину также нужно и обрезать.