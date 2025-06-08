Действительно ли нужно стирать новую одежду перед ноской: простой ответ
- Стирка новой одежды перед ноской не является обязательным, но может помочь удалить остатки химикатов и красителей.
- Одежда с пометками "предварительно выстиранная" или "предварительно усаженная" уже прошла очистку, поэтому стирка может быть необязательной.
- Рекомендуется стирать темные и светлые вещи отдельно, использовать холодную воду, добавлять белый уксус и следовать инструкциям на этикетках.
Некоторые люди ни за что не надевают новую одежду перед тем, как выстирают ее. А другие не учитывают это правило – ведь одежда продается в магазине чистой.
Для некоторых людей стирка новой одежды перед ношением вообще не подлежит обсуждению, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. И это правило предварительной стирки раньше было очень актуальным, когда одежду чаще красили и обрабатывали менее контролируемыми химикатами. И это нужно стирать одежду перед ношением и сейчас?
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Нужно ли стирать новую одежду после покупки?
Стирка перед ношением одежды сейчас, если она новая – это уже не такая обязательная процедура, как раньше. Впрочем, она все еще помогает удалить все остатки красителей и других неизвестных веществ, которые могут раздражать кожу или перенестись на другие ткани.
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И сейчас аргумент в пользу стирки новой одежды вытекает из принципа "лучше перестраховаться, чем потом жалеть". Поэтому вот несколько причин, чтобы постирать одежду перед ношением:
- Остатки химикатов и обработка тканей. Чтобы одежда на полках выглядела свежей, или не жмакалась во время доставки, иногда на ней используют обработку, что предотвращает возникновение складок и помятостей.
- Не полностью высохшие красители,. Темный деним, яркие вещи или насыщенные принты могут растечься во время стирки, а иногда еще и попадают на кожу и мебель. Предварительная стирка может предотвратить появление пятен.
- Вы не знаете, где была одежда. Даже если одежда выглядит безупречно, она могла пройти достаточно долгий путь от заводских цехов, транспортных коробок до полок магазинов и в конце концов вашего шкафа.
Но несмотря на то, что все эти причины являются весомыми для уборки одежды, это уже не так просто, как раньше. Достижения в производственных стандартах и красителях делают правило о стирке одежды скорее рекомендацией, что не так уж и важна для определенных вещей.
Одежду перед ношением можно постирать / Фото Pexels
Немало одежды уже имеют отметки "предварительно выстиранная", или "предварительно усаженная". Если это так, тогда одежда уже, вероятно, прошла процесс очистки, и из нее удалили лишний краситель и смягчили ткань.
Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, как можно правильно почистить кроссовки, чтобы они не испортились.
Кроме того, можно не беспокоиться о предварительной стирке с верхней одеждой и свитерами – особенно такие, на этикетках которых обозначено, что они могут очищаться только в химчистке.
Но если вы все же решили постирать свою новую одежду, вот несколько основных советов по этому поводу:
- стирайте темные и светлые вещи отдельно;
- используйте холодную воду;
- добавьте к стирке белый уксус;
- всегда проверяйте этикетки с инструкциями по уходу.