Уже в мае на кустах роз начинают завязываться бутоны, а в июне уже можно насладиться пышным, невероятно красивым цветением, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земли Приазовья". Впрочем, все цветение могут испортить болезни и вредители, и чтобы этого не произошло, нужно вовремя позаботиться об обработке.

Интересно Сделайте эти 10 вещей, и розы будут цвести без перерыва целое лето

Чем можно обработать розарий от болезней?

Лучшее и проверенное временем средство для профилактической обработки роз в саду – это бордоская жидкость, и использовать ее можно еще с ранней весны. Но вот летом о ней лучше забыть – она достаточно токсична и может повредить цветение.

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Но это не значит, что об обработках можно забыть. Вот несколько средств, которые могут пригодиться:

Раствор чеснока . Если вам нужно провести профилактику грибковых заболеваний, тогда нужно залить пол килограмма чеснока теплой водой и оставить на час настояться. После этого настой слейте в отдельную емкость, а чеснок, оставшийся, еще раз залейте теплой водой. Еще через час настой можно использовать для профилактики заболеваний.

. Если вам нужно провести профилактику грибковых заболеваний, тогда нужно залить пол килограмма чеснока теплой водой и оставить на час настояться. После этого настой слейте в отдельную емкость, а чеснок, оставшийся, еще раз залейте теплой водой. Еще через час настой можно использовать для профилактики заболеваний. Настой табака . Для этого достаточно будет всего половины стакана табачной пыли, который нужно залить литром кипятка. После этого оставьте на 2 суток настаиваться, постоянно помешивая. Настой процедите через сито или несколько слоев марли, добавьте 2 столовые ложки жидкого мыла и используйте сразу же после приготовления.

. Для этого достаточно будет всего половины стакана табачной пыли, который нужно залить литром кипятка. После этого оставьте на 2 суток настаиваться, постоянно помешивая. Настой процедите через сито или несколько слоев марли, добавьте 2 столовые ложки жидкого мыла и используйте сразу же после приготовления. Сода. Даже обычная пищевая сода может стать отличным средством для профилактики различных болезней, поражающих розы. Нужно развести 40 граммов вещества в 10 литрах воды и проводить опрыскивание каждые 3 дня.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, каким одним средством нужно опрыскать розы, чтобы они цвели все лето без перерыва.

Летом обработку роз лучше всего проводить рано утром, или же уже вечером. Кроме того, нужно дождаться сухой и безветренной погоды.



Розам нужна профилактика от болезней / Фото Pexels

Как летом бороться с вредителями?

Кроме опасных инфекций на розы летом могут напасть и вредители. Особенно часто надоедает растениям тля – эти насекомые заселяют верхушки побегов, где высасывают соки и убивают растение.

Ранее мы уже рассказывали, как бороться с тлей народными средствами. Впрочем, вы также можете использовать различные профессиональные средства: Алатара, Алиота, Инта-вира, Биотлина, Кинмикс и другие.

Проводить обработки нужно, как только вы заметили вредителей – затягивать с этим не стоит, ведь иначе вы можете остаться без цветов.