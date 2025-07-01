Результат удивит: отбелите тюль в домашних условиях копеечными средствами

Белоснежный тюль, который является украшением окон, со временем имеет свойство желтеть или сереть. Впрочем, вернуть идеальный вид тюлю вполне возможно. Нужно лишь сделать несколько простых манипуляций.

Занавеску вполне возможно отбелить в домашних условиях, пишет 24 Канал. Но следует понимать, что тюль является деликатной вещью, поэтому перед стиркой надо обратить внимание на ткань.

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Органзу можно стирать в температуре 30°C, но надо знать, что ткань не переносит агрессивных средств для стирки.

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Для шифона оптимальной является также температура 30°C, но она не должна быть ни в коем случае выше.

Лен стирается в температуре не выше, чем 40°C. Отжимать тюль из льна нельзя, как и сушить на солнце.

Нейлон хорошо стирается при температуре 45-50°C. Тюль отстирается в машинке, поэтому не стоит использовать отбеливатели с хлором.

Если же вам захочется постирать занавеску руками, без применения стиральной машинки, тогда воспользуйтесь одним из предложенных методов.



Советы, которые помогут отбелить тюль / Фото Pexels

Отбеливание борной кислотой

В 10 литрах воды разведите 60 миллиграммов борной кислоты и замочите пожелтевший тюль в миске на 2 часа, а потом прополощите и высушите. Дополнительно стирать не нужно.

Отбеливание солью и содой

Серость с занавески можно приобрести с помощью соды и соли. Применять можно тюль из шифона, органзы и капрона. К 10 литрам воды нужно добавить столовую ложку соли и соды, все размешать. Тюль погрузите в раствор на 4 часа. Если есть какое-то загрязнение, то после основного замачивания нанесите еще кашицу из соды на 30 минут. После этого прополощите и высушите без отжима.

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Отбеливание нашатырным спиртом

Нашатырный спирт нужно смешать с перекисью водорода. Эти два ингредиента позволят избавиться от желтизны и серости. Для раствора нужно в 5 литрах теплой воды смешать 30 миллиграммов нашатырного спирта и 60 миллиграммов перекиси водорода. Тюль рекомендуется замочить на 30 минут, а тогда постирать.