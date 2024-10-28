Для того чтобы отбелить тюль, не обязательно использовать химические средства, пишут Porady 24. Проблему могут решить копеечные средства, которые уже неоднократно доказывали свою эффективность.

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Как отбелить тюль солью и содой

Серость с занавесок прекрасно убирает сода и соль. Для этого лайфхака можно использовать тюль из шифона, органзы и капрона. В 10 литрах воды надо развести столовую ложку соды и соды. Все хорошо размешайте и погрузите тюль раствор на 3 часа.

Если же тюль имеет сильное загрязнение, то после основного замачивания надо нанести кашицу из соды и оставить действовать на 30 минут. Тогда тюль прополосните в чистой воде и высушите. Отжимать ткань не надо, достаточно будет дать ей стечь.

Как отбелить тюль нашатырным спиртом

Смешайте нашатырный спирт с перекисью водорода. Эти два ингредиента помогут избавиться от серости и желтизны. На 5 литров теплой воды нужно 30 миллиграммов нашатырного спирта и 60 миллиграммов перекиси водорода. Тюль надо замочить в растворе на 30 минут, а потом постирать.



Тюль отбелить можно в домашних условиях / Фото Pexels

Как отбелить тюль содой

В тазик с теплой водой надо добавить 50 граммов порошка и 2 столовые ложки соды. В таком растворе тюль должна постоять 30 минут, а дальше ее надо бросить в стирку.

Как отбелить тюль борной кислотой

На 10 литров воды нужно взять 60 миллиграммов борной кислоты. Пожелтевший тюль надо замочить на 2 часа, а потом лишь прополоскать и высушить. Дополнительную стирку применять не стоит.

Но если все же после применения этих народных методов вам захочется дополнительно постирать тюль, тогда советуем обратить внимание на температурный режим, который является разным для типов тканей.

Лен советуют стирать в температуре не выше, чем 40 градусов. Льняные занавески нельзя отжимать и не рекомендуется сушить под прямыми солнечными лучами.

Нейлон разрешается стирать при более высокой температуре – это 45-50°C. Тюль прекрасно стирается в машинке, однако от отбеливателей с хлором надо избавляться.

Для шифона не используйте температуру выше, чем 30°C. Такая же температура является оптимальной для органзы.