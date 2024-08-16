Стоматологи говорят, что люди, которые употребляют ежедневно овощи и фрукты имеют белые зубы. Именно они являются прекрасным пилингом для зубов, создавая эффектное абразивное воздействие на эмаль. Фруктовые кислоты действенно отбеливают зубы.

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Во время пережевывания они снимают незаметный для глаза налет и желтизну. Свежие овощи и фрукты богаты витаминами и микроэлементами, которые нормализуют кровообращение в деснах и пополняют запах калия и фосфора, которые необходимы для здоровых и белых зубов.

Яблоки

В них содержится много воды, которая хорошо влияет на состояние зубов, укрепляет десны и помогает бороться с бактериями в полости рта. Кроме того, яблоко способно убить неприятный запах и обеспечивает свежее дыхание. Также в нем много железа, которое полезно для десен.

Груши

Эти фрукты имеют на зубы такое же влияние, как яблоки. Груши помогают нейтрализовать кислоту, которая возникает после употребления пищи.

Морковь

Она провоцирует повышенное слюноотделение, поэтому благоприятно влияет на гигиену рта, помогает избавиться от бактерий и микробов. Морковь даже называют естественной зубной щеткой. Она удаляет пятна на зубах и снижает возможность появления кариеса.



Морковь положительно влияет на состояние зубов / Фото Pexels

Сельдерей

Оказывается, что сельдерей имеет мощные отбеливающие свойства. Он обладает антибактериальным действием и поддерживает во рту правильный кислотный баланс. Также сельдерей – это некий природный массажер десен, поэтому улучшает их кровообращение. Если добавлять сельдерей в салат, то можно вылечить кровоточивость десен и оздоровить ротовую полость.

Брокколи

Эта капуста помогает вернуть зубам их естественную белизну. В ней содержится железо, которое защищает эмаль зубов от кислоты.

Базилик

Действие базилика на зубы подобно антибиотику. Он уничтожает бактерии в полости, которые провоцируют кариес, зубной налет, камень и неприятный запах.

Петрушка, зеленый лук, укроп зеленый лук укроп

Они содержат витамины группы В, Е, А, С, РР, а также калий, кальций и фосфор. Петрушка, зеленый лук и укроп укрепляют и отбеливают зубы и помогают избавиться от кровотечений из десен.

Цитрусовые

Грейпфрут, апельсин и лимон имеют в составе много кислот, которые помогают справиться с налетом на зубной эмали. Кроме того, цитрусовые защищают десны и зубы от различных воспалений. Если есть ежедневно грейпфрут, то можно снизить кровоточивость десен.



Базилик полезно влияет на зубы / Фото Pexels

Орехи

Для идеальной улыбки, добавьте в свой рацион орехи. Миндаль, кешью и кедровые имеют твердую текстуру, благодаря которой массируют десны и являются очистителями эмали, удаляя налет и темные пятна.