Будничная суета или выходные в компании друзей могут иметь некоторые плохие последствия для ковра, если вы разольете на него кофе, чай или другие напитки. Если эти пятна вовремя не оттереть, то когда они становятся устойчивыми, удалить их будет немного труднее.

Прежде чем прибегать к химическим средствам или сдавать ковер в химчистку, попробуйте его отчистить с помощью простых бытовых вещей. Нашли стойкое пятно на ковре? Примените один из нескольких методов, чтобы избавиться от него.

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Пена для бритья

Это замечательное средство способно удалить жирные пятна, разлитый сок или следы от тонального крема. Просто оставьте пенку на пятне на 30 минут, а затем вытрите сухими салфетками.

Пищевая сода

Если пятно уже очень въелось в ковер, посыпьте его пищевой содой, а через некоторое время пропылесосьте.

Уксус

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Эта жидкость является эффективной от устранения различных пятен, а также следов от ручек. Смочите пятно уксусом и протрите абразивной стороной губки.

Моющее средство

Обычная жидкость для мытья посуды может удалить стойкие пятна. Просто смешайте ее с теплой водой и нанесите на ковер, а потом смойте чистой водой и протрите бумажными полотенцами.

Соль

В случае, если пятно свежее – насыпьте на него соль, которая сможет впитать в себя вино или кофе.

Если вы взялись за уборку и после очистки ковра хотите помыть пол, будьте осторожны с некоторыми веществами. Не добавляйте в воду уксус, лимонный сок и отбеливатель, поскольку эти средства только ее повредят. Больше информации читайте в нашем материале.