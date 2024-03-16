Як видалити стійкі плями з килима: 5 простих методів, які повторить кожен

Буденна метушня чи вихідні в компанії друзів можуть мати деякі погані наслідки для килима, якщо ви розіллєте на нього каву, чай чи інші напої. Якщо ці плями вчасно не відтерти, то коли вони стають стійкими, видалити їх буде трохи важче.

Перш ніж вдаватися до хімічних засобів чи здавати килим в хімчистку, спробуйте його відчистити за допомогою простих побутових речей. Знайшли стійку пляму на килимі? Застосуйте один з кількох методів, щоб позбутися від нього.

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Піна для гоління

Цей чудовий засіб здатен видалити жирні плями, розлитий сік чи сліди від тонального крему. Просто залишіть пінку на плямі на 30 хвилин, а потім витріть сухими серветками.

Харчова сода

Якщо пляма вже дуже в’їлася в килим, посипте її харчовою содою, а через деякий час пропилососьте.

Оцет

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Ця рідина є ефективною від усунення різних плям, а також слідів від ручок. Змочіть пляму оцтом та протріть абразивною стороною губки.

Миючий засіб

Звичайна рідина для миття посуду може видалити стійкі плями. Просто змішайте її з теплою водою та нанесіть на килим, а тоді змийте чистою водою та протріть паперовими рушничками.

Сіль

У випадку, якщо пляма свіжа – насипте на неї сіль, яка зможе увібрати в себе вино чи каву.

Якщо ви взялися за прибирання та після очищення килима хочете помити підлогу, будьте обережними з деякими речовинами. Не додавайте у воду оцет, лимонний сік та відбілювач, оскільки ці засоби лише її пошкодять. Більше інформації читайте в нашому матеріалі.