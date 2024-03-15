Для того, щоб відчистити матрац, не обов’язково звертатися в хімчистку, пишуть Поради 24. Ви цілком самостійно зможете впоратися із завданням. Не завжди це буває легко, оскільки старі плями набагато важче відчистити, однак народні методи є помічними навіть в особливо складних випадках.

До теми Як прати та виводити плями зі старої ковдри: цінні поради

Сода та перекис водню

Це один із найефективніших методів, адже може впоратися навіть з тими плямами, які в’їлися в матрац. Перекис здатен зруйнувати біологічні виділення, які залишаються на матраці, а сода – посилює цю дію. Коли ці компоненти з’єднуються, то утворюється певна хімічна реакція, в результаті якої руйнуються старі плями.

Для цього на ватний спонжик нанесіть перекис водню, потріть ним забруднену ділянку, а зверху посипте содою. Залишіть на 15 хвилин, а тоді почніть відчищувати за допомогою щітки. Цей спосіб підходить лише для синтетичних виробів.

Лайм

У цитрусовому міститься лимонна кислота, яка здатна впоратися з жовтими плямами. Вичавіть сік на пляму, а через певний час почистіть гарячою мильною водою.

Оцет

Для цього методу вам знадобиться оцет, сода та рідке мило. Змішайте 1 чайну ложку рідкого мила з 100 міліграмами 9% оцту. Змішайте ці рідини з теплою водою (300-400 міліграмів). Тоді додайте 1 чайну ложку соди та перелийте розчин в пульверизатор. Наносьте засіб на пляму та тріть щіткою до того часу, поки забруднення не зникне.

Засіб для миття посуду

Цей засіб найкраще підходить для видалення жиру та залишків їжі. Засіб для миття посуду вдало виводить плями з тканини. Змішайте його з гарячою водою та увітріть в пляму.

Для кращого результату, змочіть пляму водою, а тоді зверху налийте засіб для миття посуду, щоб утворилася піна. Залишіть на кілька хвилин, а тоді відчистіть губкою для миття посуду.