Спочатку зверніть увагу на наповнювач та те, яким способом можна прати ковдру. Якщо ж на етикетці нічого не зазначено, то вивести плями з ковдри можна в домашніх умовах.

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Прання ковдри в пральній машинці

Більшість ковдр підходять для прання в машині з делікатним режимом. Температура води має бути встановлена не більше, ніж 40°, а кількість оборотів в хвилину не має перевищувати 700, бо в іншому випадку наповнювач поскупчується в грудки.

Прання ватяної ковдри

Ось тут є певна проблема, адже прати ватяну ковдру не можна, оскільки наповнювач дуже зіпсується. Якщо вона сильно брудна, то у вас є лише один вихід – віднести її в хімчистку.

Прання пухової ковдри

Цю ковдру треба прати в режимі «Ручне прання» при температурі не вище 30°. Періть рідким засобом для прання та прополощіть ковдру хоча б тричі.

Висушування ковдри після прання

Ковдру з холлофайбера та синтепону можна сушити на білизняній мотузці, а всі інші види просто розкладіть на горизонтальній поверхні, щоб вони просушилися.

Виведення плям з ковдри

Найкращим засобом від видалення плям є плямовивідник. Руками перемістіть наповнювач так, щоб ділянка з плямою була без нього. Тоді нанесіть рідину на місце забруднення та залишіть на 15 хвилин. Під струменем холодної води пляму треба промити. Цю процедуру можна повторити, якщо пляма не вивелась.