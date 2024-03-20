Как отчистить чайник от накипи: самые простые советы, которые помогают

Накипь чаще всего появляется из-за жесткой воды из крана. Бело-желтый налет не только меняет вкус горячего напитка, но и портит прибор и плохо влияет на организм.

Прекрасно справляются с накипью домашние средства, которые найдутся у хозяек на каждой кухне, пишут Porady 24. Народные методы очистки способны отчистить налет за несколько минут, поэтому вам даже не придется бежать в магазин за профессиональными средствами.

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Уксус

Средство подходит для пластикового, стеклянного или металлического чайника, который ставится на плиту. Для электрочайников этот метод использовать не стоит.

100 миллиграммов уксуса нужно на 1 литр воды. Смесь залейте в чайник и поставьте на медленный огонь. Запах после закипания может быть неприятным, однако он действительно способен справиться с проблемой. Воду надо кипятить до тех пор, пока не увидите, что накипь отслаивается.

Протрите кухонным полотенцем стенки чайника, когда избавитесь от всей накипи, а тогда перед использованием вскипятите еще два раза воду и слейте.

Лимонная кислота

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Этот способ уже можно использовать для электрочайников. Налейте внутрь воды и засыпьте 2 столовыми ложками лимонной кислоты. Прокипятите, подождите когда прибор остынет и тогда вытрите осадок губкой.

Сода

Метод подходит для всех видов чайников. На полный чайник воды надо засыпать столовую ложку соды. Перемешайте и подождите 30 минут. Тогда промойте чайник и прокипятите чистую воду перед использованием.