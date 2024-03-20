Як відчистити чайник від накипу: найпростіші поради, які допомагають

Накип найчастіше з’являється через жорстку воду з крана. Біло-жовтий наліт не лише змінює смак гарячого напою, але й нищить прилад та погано впливає на організм.

Чудово справляються з накипом домашні засоби, які знайдуться в господинь на кожній кухні, пишуть Porady 24. Народні методи очищення здатні відчистити наліт за кілька хвилин, тож вам навіть не доведеться бігти в магазин за професійними засобами.

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Оцет

Засіб підходить для пластикового, скляного чи металевого чайника, який ставиться на плиту. Для електрочайників цей метод використовувати не варто.

100 міліграмів оцту потрібно на 1 літр води. Суміш залийте в чайник та поставте на повільний вогонь. Запах після закипання може бути неприємним, однак він дійсно здатен впоратися з проблемою. Воду треба кип’ятити до тих пір, поки не побачите, що накип відшаровується.

Протріть кухонним рушником стінки чайника, коли позбудетеся від всього накипу, а тоді перед використанням закип’ятіть ще два рази воду та злийте.

Лимонна кислота

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Цей спосіб вже можна використовувати для електрочайників. Налийте всередину води та засипте 2 столовими ложками лимонної кислоти. Прокип’ятіть, зачекайте коли прилад охолоне і тоді витріть осад губкою.

Сода

Метод підходить для всіх видів чайників. На повний чайник води треба засипати столову ложку соди. Перемішайте та зачекайте 30 хвилин. Тоді промийте чайник та прокип’ятіть чисту воду перед використанням.