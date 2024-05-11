Изготовление открытки своими руками – это задача, с которой справится и взрослый, и ребенок. И для того, чтобы ваша открытка была особенной, вы можете попробовать несколько необычных идей, которые подобрали Советы 24.
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Открытка с букетом внутри
Открытка может быть интересной не только спереди, но и внутри. И для того, чтобы по-настоящему удивить свою маму, вы можете изготовить такой подарок. В этой открытке будет появляться объемный букет, как только ее будут открывать.
Для ее изготовления вам понадобится:
- картон;
- цветная двусторонняя бумага;
- ножницы;
- клей ПВА.
Изготовление объемной открытки / Видео с YouTube Craft Nifty Creations
Открытка с сердечками-пожеланиями
Иногда одного пожелания просто слишком мало! И для того, чтобы все ваши теплые слова уместились на одной открытке, вы можете создать многослойную открытку-блокнотик, где листочки будут напоминать сердечки.
Открытка-водопад из сердечек / Видео с YouTube Crafts And Kutir
Открытка-цветок на палочке
Форма этой открытки поразит даже людей, которым приходилось изготавливать их уже не раз. Пожелания для своей мамы вы можете записать на лепестках-сердечках, которые будут оставаться скрытыми, пока ваша мама не откроет открытку-цветок.
Изготовление открытки ко Дню матери / Видео с YouTube Saijai Art & Craft