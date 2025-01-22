Чем отмыть сковородку с антипригарным покрытием: хозяйки рассказали действенные методы

Антипригарные сковородки хороши тем, что имеют покрытие, к которому не прилипает пища. Впрочем, все же бывают случаи, когда из-за малого количества масла или несвоевременного переворачивания блюда, сковородка таки немного пригорает. Чтобы отмыть нагар, надо воспользоваться одним действенным способом.

Чтобы очистить сковородку от нагара внутри и снаружи, нужно знать несколько маленьких секретов, пишет 24 Канал.

Читайте также Накипь на чайнике сойдет на глазах: нужно сделать простую вещь

Нагар со сковородки с тефлоновым покрытием надо тщательно мыть и использовать исключительно губку, поскольку проволочки могут поцарапать и повредить поверхность. Даже вилкой не стоит переворачивать блюда на сковородке с антипригарным покрытием.

Чем отмыть тефлоновую сковородку

Хорошо убирает нагар на сковородке жидкое мыло с содой. Смешайте эти два ингредиента до образования пасты и нанесите смесь на загрязненные участки где-то на 30 минут. Далее можете протереть сковородку мягкой губкой.

А еще хозяйки рассказали, что хорошо помогает смесь соды и уксуса. Нужно на сковородку налить немного воды, добавить чайную ложку соды и столовую ложку уксуса. Прокипятите смесь 5 минут, а после остывания промойте сковородку губкой.



Антипригарную сковородку можно легко отмыть / Фото Pexels

Также хорошо отмывает от жира сковородку сухая горчица. Нужно насыпать ее на дно и влажные стенки и добавить небольшое количество воды, оставив отмокать на 2 часа. После этого очистите все мягкой губкой.

В общем сковородку с антипригарным покрытием надо очищать сразу после приготовления пищи и не допускать, чтобы внутри застывал жир или какие-то остатки от продуктов. Поэтому после охлаждения сковородку надо помыть мягкой губкой.

Если же оставить ее на длительное время загрязненной и сильно нагреть, то пища может подгореть. В таком случае залейте ее водой и оставьте на некоторое время. Остатки продуктов отмокнут, а уже через 15 минут можно все легко снять обычной губкой.