Чим відмити сковорідку з антипригарним покриттям: господині розповіли дієві методи

Антипригарні сковорідки хороші тим, що мають покриття, до якого не прилипає їжа. Втім, все ж таки бувають випадки, коли через малу кількість олії чи несвоєчасне перевертання страви, сковорідка таки трохи пригорає. Щоб відмити нагар, треба скористатися одним дієвим способом.

Щоб очистити сковорідку від нагару всередині та зовні, потрібно знати кілька маленьких секретів, пише 24 Канал.

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Нагар зі сковорідки з тефлоновим покриттям треба ретельно мити й використовувати виключно губку, оскільки дротики можуть подряпати й пошкодити поверхню. Навіть виделкою не варто перевертати страви на сковорідці з антипригарним покриттям.

Чим відмити тефлонову сковорідку

Добре забирає нагар на сковорідці рідке мило з содою. Змішайте ці два інгредієнти до утворення пасти й нанесіть суміш на забруднені ділянки десь на 30 хвилин. Далі можете протерти сковорідку м’якою губкою.

А ще господині розповіли, що добре допомагає суміш соди та оцту. Потрібно на сковорідку налити трохи води, додати чайну ложку соди й столову ложку оцту. Прокип’ятіть суміш 5 хвилин, а після охолодження промийте сковорідку губкою.



Антипригарну сковорідку можна легко відмити / Фото Pexels

Також добре відмиває від жиру сковорідку суха гірчиця. Потрібно насипати її на дно та вологі стінки й додати невеличку кількість води, залишивши відмокати на 2 години. Після цього очистіть все м’якою губкою.

Загалом сковорідку з антипригарним покриттям треба очищувати одразу після приготування їжі й не допускати, щоб всередині застигав жир чи якісь залишки від продуктів. Тому після охолодження сковорідку треба помити м’якою губкою.

Якщо ж залишити її на тривалий час забрудненою та сильно нагріти, то їжа може підгоріти. У такому випадку залийте її водою й залишіть на деякий час. Залишки продуктів відмокнуть, а вже через 15 хвилин можна все легко зняти звичайною губкою.