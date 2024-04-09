Огородники говорят, что слизни могут нанести большой вред растениям за одну ночь. За несколько часов в саду вредители могут съесть всю рассаду, овощи и другие растения. Если вы заметите утром на огороде следы от слизи, тогда немедленно прибегайте к нескольким шагам, которые прогонят слизней с огорода.

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Эксперт по садоводству Эми Чепмен рассказала в своем тиктоке об определенных методах, которые могут применять садоводы на своем огороде. По ее словам, она испытала множество различных способов, но нашла 3 метода, которые действительно способны избавить растения от слизней.

Шерсть

Шерсть поглощает слизь слизней, поэтому они отпадают и больше не ползут на овощи. Просто слегка обмотайте ее у растений или поставьте поверх почвы тех растений, которые хотите защитить

Морские водоросли

Изрядно сильно морские водоросли отпугивают слизней из-за большого содержания соли, которую вредители просто ненавидят. Просто используйте водоросли как мульчу вокруг нижней части растений.

Даже когда солнце высушит их, они станут очень грубыми, а это тоже отпугнет слизней. Кроме того, водоросли хорошо влияют на почву, поэтому забирать их потом не стоит.

Утки

Если у вас есть утки, то ненадолго запустите их на огород. Они быстро отпугнут всех слизней с огорода и будут искать их по всей территории. Они не едят растения, поэтому можете не переживать, что они уничтожат рассаду.