Что делать, если перец не краснеет: проверенная техника, которая работает

Бывает так, что перцы уже сформировались, выросли, но остаются зелеными и никак не могут покраснеть. Причин этому есть несколько, поэтому попробуем их объяснить, а заодно рассказать, как достичь более быстрого созревания овощей.

У сладких перцев есть такое свойство, что они могут висеть на ветвях определенное время и все еще оставаться зелеными.

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Почему перцы не краснеют

Перец требует много солнечного света для созревания и изменения цвета. Недостаточное освещение может замедлить этот процесс. Также перец любит теплые условия. Низкие температуры могут замедлить созревание. Кроме того, замедлить процесс могут болезни, вредители или недостаток питательных веществ

Но если же перцы никак не хотят краснеть, то есть одна техника, которая позволит им созреть гораздо быстрее.



Зеленые перцы могут быстрее созреть, если им в этом помочь / Фото Pexels

Как ускорить созревание перцев

Сначала надо правильно сформировать крону перца, это будет способствовать своевременному созреванию плодов. Лишние пасынки, листья и завязи надо удалить, чтобы плодам хватило питания для активного роста.

Чтобы перец быстрее созрел и покраснел – воспользуйтесь одним трюком. Перед поливом на грядке надо рассыпать золу. На один куст нужно 1 – 2 столовые ложки. Подкормить растение можно раствором сульфата калия. В 5 литрах воды разбавьте 1/2 чайной ложки.

Для получения еще одного отличного удобрения можете растворить в 5 литрах воды по 1 чайной ложке суперфосфата и калийной соли.