Надо спешить: как пересадить пионы в сентябре, чтобы они пышно цвели осенью

В осеннюю пору обязательно надо пересаживать пионы. Эта процедура необходима, чтобы подготовить их к зимовке и дальнейшему весеннему цветению.

Пересадка пионов нужна для будущего увеличения зеленой массы, очистки от патогенных микроорганизмов и вообще изменения ландшафта.

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Когда надо пересаживать пионы

Преимущественно пионы пересаживают в сентябре. Эту процедуру надо сделать тогда, когда на улице еще тепло, чтобы растение успело нарастить систему корешков и успешно перезимовать. Если же осуществить пересадку поздней осенью, то цветы не успеют прижиться, а все усилия будут напрасными.

Осень является самым благоприятным временем для пересадки пионов, а все потому, что весной нельзя разделять кусты, иначе это приведет к гибели растения. Цветы пересаженные в весеннюю пору будут плохо расти или сформировать плохую корневую систему.



Пионы надо пересаживать осенью / Фото Pexels

Где пересадить пионы

Место для пересадки должно быть хорошо освещаемым, потому что пионы не любят тень. Если на них не будет падать солнце, то через некоторое время они погибнут. Выберите клумбу подальше от дома, лучше всего их высаживать в саду, но там, где их не будут затенять кусты и деревья.

Как пересадить пионы осенью

Сначала надо аккуратно выкопать цветы и подготовить подходящую яму для пересадки. В почву надо добавить питательную смесь из торфа, древесной золы, песка или перегноя. После пересадки почву вокруг куста надо уплотнить руками и обильно полить растения, а стебли укоротить до высоты 15 сантиметров. Также пионы можно подкормить специальными удобрениями.

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Как подготовить пионы к зиме

После пересадки уже перед зимой пионы надо качественно укрыть, чтобы они пережили сильные морозы. С наступлением холодов растение надо окучить, а дальше накрыть мульчей. Это могут быть опилки, еловые ветви, перегной или сухие листья. Укрытие должно иметь толщину 15 – 20 сантиметров, чтобы цветы убереглись от сильных перепадов температур и холодных ветров.